Руководитель Управления образования Марина Исупова сообщила "Нашей", что в течение осенних каникул в трех школах Даугавпилса состоялась смена фирм, предоставляющих услуги питания.

Напомним, что с началом нового учебного года была очень много нареканий в адрес фирмы "Ēdiens.lv", которая не справилась с обязанностью кормить школьников. В частности, было много жалоб на организацию работы и качество питания. В связи с этим возник вопрос о смене фирмы, оказывающей данную услугу.



Таким образом, с сегодняшнего дня в Русском лицее детей будет кормить фирма "Mežvidi", а в 11 и 13-ой школах - фирма "Latgales Optima".



Марина Исупова рассказала, что школы заключили договора с данными компаниями на оказание услуг общественного питания в учебных учреждениях до завершения закупки. Закупка должна быть объявлена в ближайшее время.



За неделю осенних каникул фирмы заключили договора на поставку продуктов, обустроили школьные столовые и набрали персонал. Несмотря на то, что фирмы начали кормить школьников сегодня только первый день, никаких жалоб или нареканий в Управление образования пока не поступало.



Марина Исупова также сообщила, что специалисты Управления образования продолжают следить за ситуацией с питанием в тех школах, где продолжает работу фирма "Ēdiens.lv".



- Как я уже и говорила, мы продолжаем смотреть за ситуацией в школах, где детей кормит компания "Ēdiens.lv". Там ситуация несколько легче, таких как проблем как в Русском лицее, 11-ой и 13-ой школах не наблюдается, тем не менее нарекания на работу фирмы по оказанию услуги школьного питания, все-таки время от времени возникают, - рассказала Марина Исупова.



Будем надеяться, что ситуация со школьным питанием, наделавшая много шума в начале нового учебного года, наконец-то стабилизируется.