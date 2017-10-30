Вчера, 29 октября, свой профессиональный праздник отмечали водители. В связи с этим профсоюзная организация Daugavpils Satiksme, в лице ее руководителя Александра Алехновича, поздравляет всех работников предприятия с профессиональным праздником!
- Хотелось бы пожелать всем сотрудникам предприятия Daugavpils Satiksme успехов в работе, удачи в личных делах, благополучия и счастья в семьях. Желаю уверенности за рулём, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне. Пусть каждый из вас всегда держится верного направления, умело избегая неудач и невзгод!
С уважением,
Профсоюзная организация Daugavpils Satiksme
Александ Алехнович
С уважением,
Профсоюзная организация Daugavpils Satiksme
Александ Алехнович
Кроме него, мудака, есть еще и другие участники движения!