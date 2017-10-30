Сегодня, 30 октября, в Даугавпилсе завершаются два конкурса на руководящие должности - в предприятие жилищно-коммунальных услуг (ПЖКХ) и Labiekārtošana-D. Как сообщила специалист по персоналу Даугавпилсской думы Анна Кокина, заявки от претендентов принимаются сегодня до 17 часов. На данный момент у нее нет сведений о количестве претендентов на вакантные должности. Они станут доступны сегодня после 17 часов, когда конкурс официально завершится.

Учитывая то, что сейчас в самоуправлении идет активная работа над бюджетом 2018 года, нет данных и о том как долго будут оцениваться кандидаты, подавшие свои CV на открытые вакансии. Анна Кокина сообщила, что рассмотрение начнется как только соберется оценочная комисиия. Определение новых руководителей муниципальный предприятий ПЖКХ и Labiekārtošana-D может занять до нескольких недель. Однако, по словам А. Кокиной, это может произойти и быстрее.



Напомним, на данный момент исполняющим обязанности руководителя ПЖКХ является Александр Самарин, а и.о. руководителя Labiekārtošana-D - Мечислав Трусковский.