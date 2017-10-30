Как уже писала "Наша", столичные СМИ всерьез заинтересовались Даугавпилсом, желая разобраться что же происходит во втором по величине городе Латвии. Редакция русской версии портала TVNET проанализировала события в Даугавпилсе за последний год, и вот какая у них вырисовывалась картина относительно жизни нашего родного города.



"Мусорная история с переплатой в размере 1 млн евро; дача взятки должностному лицу; ревизия в муниципальной полиции; предвыборная гонка и новая борьба за штурвал города уже после вступления в должность нового мэра, - вот основные новости из второго по величине города Латвии, которые в 2017 году обсуждала вся страна.



В начале 2017 года Даугавпилс практически не появлялся в новостных сводках. В январе там завершили конкурс на поставку трамваев, который выиграло объединение белорусской и латвийской компаний, предложившее поставить восемь трамвайных вагонов за 2 млн 94 тыс. евро (без НДС).



В то время, как в феврале в городе начали медленно завязываться политические предвыборные дискуссии, в столице начался судебный процесс над жителем Даугавпилса Артемом Скрипником, обвиняемым в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины (в августе 2017 года он был оправдан судом Видземского предместья Риги - прим. ред.).



В марте стала известна так называемая «мусорная история» - в договоре между Даугавпилсской городской думой и оператором по вывозу мусора было обнаружено фактическое несоответствие вывезенных бытовых отходов в кубометрах сданным на полигон в тоннах.



Удалось установить - жители получали счета не за вывезенный вес, а за вывезенные кубометры, учёт которых Даугавпилсская дума не вела и не контролировала. Переплата за не полученную услугу могла составить около 1 млн евро.



В этом же месяце латвийские СМИ сообщили о том, что в Даугавпилсе погибла 17-летняя девушка, выпавшая с 12-го этажа, а в городскую больницу доставлена другая несовершеннолетняя с сильным отравлением - произошедшее многие объясняли последствием увлечения игрой «Синий кит».



В апреле 2017 года Генеральная прокуратура начала уголовный процесс в связи с громким скандалом о даче взятки в размере 200 тыс. латов (284,574 тыс. евро) депутату Даугавпилсской думы за то, чтобы он проголосовал за смещение с должности председателя думы в 2009 году. Главными действующими лицами стали Рихардс Эйгимс, Янис Лачплесис и Григорий Немцов, который в апреле 2010 года был застрелен.



Также в апреле завершается период подачи списков политических партий. Даугавпилс является лидером по количеству поданых списков (4 из 13-ти списков возглавляли бывшие мэры города).



В мае этого года по всей Латвии начиналась предвыборная гонка - однако именно во втором по величине городе она принимает форму истерики. В это время жителям Даугавпилса еще только предстоит сделать свой выбор либо между серьёзными кандидатами в лице действовавшего председателя самоуправления Яниса Лачплесиса от «Латгальской партии», экс-мэра Рихарда Эйгимса (со 2 сентября 2017 года - действующий мэр - прим. ред.), возглавляющего список «Нашей партии» и Андрея Элксниньша из «Согласия», либо партиями и возглавляющими их депутатами, обладавшими меньшей поддержкой - Александром Мирским от «Альтернативы», Петерисом Дзалбе из «От сердца Латвии», Жанной Кулаковой из партии «Едины для Латвии» и другими.



Именно в этот период и появляется клип Светланы Лонской (которая известна как автор и исполнитель песни «Светка-кандидат» из партии «От сердца Латвии»).



Наконец в июне состоялись муниципальные выборы, в результате которых в Даугавпилсскую думу прошли три партии - «Латгальская партия» - 28,57%, «Согласие» - 28,16% и «Наша партия» - 19,34%. После Лиго, 26 июня, мэром города был избран Андрей Элксниньш. Заместителем председателя самоуправления стал Рихард Эйгим.



В этот же день предыдущий мэр Даугавпилса Янис Лачплесис упрекает Элксниньша в некорректном начале работы - на его взгляд, решение выбрать вице-мэра на первом заседании думы без рассмотрения этого вопроса в финансовом комитете было ошибкой.



В самом начале июля новоиспеченный мэр проводит ревизию в муниципальной полиции Даугавпилса, отстраняя её начальника Гудаковского от исполнения обязанностей на три месяца с сохранением заработной платы.



Элксниньш подчеркивал, что оценить работу муниципальной полиции необходимо потому, что за короткий период времени дума получила четыре жалобы на работу данной структуры.



Также в июле новый мэр заявляет, что с руководителем Даугавпилсской региональной больницы договор может быть не продлен. Сообщается и о грядущей смене руководства Daugavpils satiksme.



1 августа 2017 года руководитель партии «Согласие» в Даугавпилсе принимает решение заморозить проект развития Даугавпилсского аэропорта, подчеркивая, что приоритетом самоуправления являются социальные проекты, а 23 августа правящая партия «разваливается» - Рихард Эйгимс прекращает сотрудничество с «Согласием».



Вместе с ним из коалиции выходят еще три депутата, что означает для партии Элксниньша потерю поддержки большинства.



Начало осени для жителей города ознаменовывается смещением с должности лидера «Согласия» в Даугавпилсе - 2 сентября мэром Даугавпилса избирают Рихарда Эйгимса, который был одним из инициаторов голосования за освобождение от должности действовавшего председателя городской думы.



4 сентября пять депутатов от «Согласия» обращаются в самоуправление с запросом о созыве внеочередного заседания думы о соответствии занимаемой должности только что избранного мэра, однако их инициатива не находит поддержки, и Рихард Эйгимс остается председателя городской думы.



5 сентября отстраненный от должности начальник полиции самоуправления Даугавпилса в связи с выявленными нарушениями, увольняется.



В октябре смещенный с должности Элксниньш заявляет, что новый мэр Даугавпилса «марионетка» в руках экс-мэра Лачплесиса. В этом месяце удар по репутации Эйгимса наносит и ЦГЯ (Центр государственного языка), который накаладывает на председателя думы штраф за то, что тот не употребляет государственный язык в соответствии со 2-й степенью высшего уровня.



Так выглядит хронология событий во втором по величине городе Латвии согласно новостям, попавшим в республиканские СМИ".





Как бы не было, столичным репортерам можно судить о жизни в Даугавпилсе лишь по публикациям в прессе. Реальная же, и вместе с тем, более объективная картина, понятна лишь тем, кто проживает в этом городе свои будни день за днем. Лишь горожане, являющиеся главной составной частью жизни Даугавпилса, могут оценить все прелести и тяготы жизни во втором по величине городе Латвии.