С 1 января до 27 октября 2017 года в Службе государственных доходов (СГД) зарегистрировались 1414 человек, указавших видом своей хозяйственной деятельности сдачу в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью.

В следующем году жители, получающие доходы от сдачи внаем принадлежащей им недвижимости, тоже смогут уплатить налоги, используя упрощенный режим их уплаты - без регистрации хозяйственной деятельности. Те, кто предпочтет зарегистрировать хозяйственную деятельность, смогут, как и раньше, выбрать наиболее выгодный для них режим уплаты налогов.



За девять месяцев 2017 года СГД разослала лицам, предлагающим снять квартиру, 1617 напоминаний о необходимости зарегистрировать хозяйственную деятельность. 422 физических лица зарегистрировали хозяйственную деятельность, в том числе 346 заявили о незарегистрированной хозяйственной деятельности.



Из числа зарегистрированных в этом году добровольных плательщиков 1001 выбрал упрощенный режим уплаты налогов - уплату 10-процентного налога без регистрации хозяйственной деятельности, но информируя о ней СГД.



До 27 октября 17,138 тысяч человек, сдающих недвижимость в аренду, выбрали упрощенный режим уплаты налогов. В 2016 году таких налогоплательщиков было 22,314 тысяч, в 2015 году - 14,169 тысяч.



СГД отмечает, что интересующихся этой возможностью и использующих ее становится все больше.



"Информирование и просвещение людей в вопросах хозяйственной деятельности может способствовать процессу легализации, поэтому СГД заботится о доступности информации сдающим недвижимость в аренду - на сайте СГД есть специальный раздел "Первые шаги для сдающих недвижимость в аренду", - пояснили представители СГД.



СГД со своей стороны продолжает надзор за незарегистрированной хозяйственной деятельностью, в том числе в сфере сдачи в аренду недвижимости. Выявляя потенциальных налогоплательщиков, которые забыли уладить свои обязательства перед государством, СГД применяет принцип "сначала консультируй".