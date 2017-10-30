В Даугавпилсском крае завершились работы по перестройке Вабольской средней школы и укреплению несущих конструкций спортзала.

Дополнительно к работам в спортзале были проведены и работы по замене крыши и утеплению чердака, восстановлению фасада здания, замене окон и дверей. Помимо этого, в рамках проекта была восстановлена электро инсталляция и система водоснабжения, а канализация подключена к системе поселка.



До этого отопление классов обеспечивали печки, теперь же установлен новый теплоузел. Ремонты были проведены в двух классах и гардеробах школьников.



Реновация школы обошлась в неполные 669 000 евро, которые самоуправление покрыло, взяв кредит в Госкассе. Разработала проект фирма "Lūsis V", строительные работы провела фирма SIA "Borg".



Отметим, что Вабольская школа - одна из самых старых в Даугавпилсском крае. Основное здание было построено еще в 1902 году как конюшня при имении, позже ее перестроили под нужды школы.