В Санкт Петербурге прошел Международный турнир боевых искусств «КУБОК БАЛТИЙСКОГО МОРЯ», который в этом году собрал более 760 спортсменов из 8 стран. В составе латвийской команды, в этих соревнованиях, приняли и двое спортсмена нашего даугавпилсского клуба «ДЖИТАЙ».
Соревнования проходили два дня. Первый день начался с красочной 3-х часовой церемонии открытия, в которой участвовали демонстрационные команды различных видов спорта. А в завершении прошла матчевая встреча Тхэквондо ТК -5 между юношескими сборными командами Санкт-Петербурга и Москвы. Затем проходили бои в младших возрастных категориях.
Так же зрители, помимо соревнований по тхэквондо, смогли увидеть Международный турнир по хапкидо «Russia Open». За награды боролись команды из пяти стран, представляющих Россию, Италию, Австрию, Хорватию и Армению.
Наши спортсмены выступали во второй день в юниорской возрастной категории и показали себя на высшем уровне.
В весовой категории до 68 кг Иванов Кирилл, выиграв 4 боя (один досрочно), завоевал золотую медаль и кубок. И Илья Чемис в весовой категории до 73 кг, проведя 3 боя, поднялся на высшую ступень пьедестала.
Рассказывает тренер спортсменов, руководитель Латгальского центра тхэквондо ДЖИТАЙ, Борис Иванов: «Мы очень гордимся достижениями наших спортсменов. Прошедший в России турнир показал их уровень. Особенно приятно, что наши старшие воспитанники могут служить прекрасным примером молодым подрастающим тхэквондистам Даугавпилса. Кирилл и Илья вошли в состав в сборной Латвии по олимпийскому тхэквондо и будут представлять нашу страну на чемпионате Европы среди юниоров, который пройдет начале ноября в г. Ларнака (Кипр). Хочется выразить особую благодарность руководству олимпийского комитета и департамента молодежи и спорта за оказание поддержки наших спортсменов!»
Так же зрители, помимо соревнований по тхэквондо, смогли увидеть Международный турнир по хапкидо «Russia Open». За награды боролись команды из пяти стран, представляющих Россию, Италию, Австрию, Хорватию и Армению.
Наши спортсмены выступали во второй день в юниорской возрастной категории и показали себя на высшем уровне.
В весовой категории до 68 кг Иванов Кирилл, выиграв 4 боя (один досрочно), завоевал золотую медаль и кубок. И Илья Чемис в весовой категории до 73 кг, проведя 3 боя, поднялся на высшую ступень пьедестала.
Рассказывает тренер спортсменов, руководитель Латгальского центра тхэквондо ДЖИТАЙ, Борис Иванов: «Мы очень гордимся достижениями наших спортсменов. Прошедший в России турнир показал их уровень. Особенно приятно, что наши старшие воспитанники могут служить прекрасным примером молодым подрастающим тхэквондистам Даугавпилса. Кирилл и Илья вошли в состав в сборной Латвии по олимпийскому тхэквондо и будут представлять нашу страну на чемпионате Европы среди юниоров, который пройдет начале ноября в г. Ларнака (Кипр). Хочется выразить особую благодарность руководству олимпийского комитета и департамента молодежи и спорта за оказание поддержки наших спортсменов!»