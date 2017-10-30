Пять депутатов Даугапвилсской городской думы и пять народных избранников думы Даугавпилсского края направили председателям городской и краевой дум открытое письмо, в котором предложили создать новый автобусный маршрут.

"Уже долгие годы жители Юдовки, владельцы дач кооператива «Малютки», жители Лауцесской и Таборской волостей просят городское и краевое руководство о совершенствовании автобусных маршрутов Nr.8 и Nr.15 из Юдовки по улице Упес и шоссе Р66 Даугавпилс – Таборе – Элерне, таким образом «закольцевав» маршрут, как отмечено на приложенной схеме.



Просим Вас запланировать в бюджете 2018 года средства на создание нового автобусного маршрута, а также на строительство двух новых автобусных остановок в указанных местах (синим цветом указан существующий маршрут и остановки, красным цветом – необходимый маршрут и необходимые остановки. Жёлтым цветом отмечены места, для достижения которых необходимы новые остановки). Учитывая, что новый маршрут будет проходить как по территории города так и края, два раза пересекая территорию города и Лауцесской волости, условия необходимо согласовать со службами Даугавпилса и края.

Автобусный маршрут и остановки необходимы для обеспечения максимальной и полезной доступности общественного транспорта как владельцам дачного кооператива (405 домов), так и жителям Лауцесской и Таборской волостей, многие из которых задекларированы в городе, так и посетителям кладбища Малюткинской старообрядческой общины. По близости от предложенной остановки Nr.1 в Лауцесской волости проживает большое количество семей с детьми (более 20 детей), которым далеко идти до ближайшей остановке «ул.Гара» на Юдовке. Предлагаем также названия новых остановок: остановке Nr.1 – «Трибухи» (историческое название данного места) либо «Гора Любви» (ныне существующее в народе название), Nr.2 – «Малютки»." - говорится в письме.



Подписали данное обращение депутаты от партии "Согласие". К письму его податели приложили подписи жителей, а также схемы и карты.