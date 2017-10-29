Латвийские активисты взяли на вооружение опыт соседней Литвы и попытались снабдить памятные плиты Братского кладбища в местечке Рундены «объяснительными табличками».

В латышском сегменте Twitter появилось несколько фотографий, которые, судя по всему, были сделаны на Советском воинском братском кладбище, расположенном на окраине поселка Рундены (по-латгальски Рунданы) в Рунденской волости Лудзенского края Латвии.





Фотограф Элина Курсите разместила в своем аккаунте фотографию памятной плиты с Братского кладбища, рядом к которой была приложена записка «Идеологические советские надписи не соответствуют исторической правде». До табличек с типографским шрифтом у латвийских активистов, видимо, пока руки не дошли — записка выполнена обычной шариковой ручкой на бумаге.



​Отметим, что на памятных плитах этого мемориала увековечены имена 107 местных жителей, погибших в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Фамилии в основном русские. Есть латгальские.