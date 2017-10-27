В Даугавпилсской крепости 2017-й год был успешен благодаря проведённым мероприятиям, так и за счёт количества посетителей: с января до конца сентября её посетило 46 539 человек, что на 21% больше чем в прошлом году.

Так же как в прошлом году, самый активный в плане посещаемости был июль, когда в крепости успели погостить более чем 15 000 посетителей. Это связано с ростом популярности Даугавпилсского Международного фестиваля военно-исторической реконструкции «Динабург - 1812». Крепость, как место для прогулок приглянулась семьям с детьми, туристическим группам, так и индивидуальным путешественникам.

С 1-го мая до 31-го сентября для посетителей была открыта кордегардия 1-го набережного люнета (бывшая караульня), которую посетило 8390 гостей. Также путешественники охотно выбирали экскурсии в сопровождение гида. В этом году, в крепости гиды Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления провели 255 экскурсий, в которых принимало участие более 3750 экскурсантов.

Помимо больших мероприятий – Ночи музеев, Бала Марты, Ночи искусств, фестиваля «Динабург - 1812», Дней Европейского культурного наследия, которые проходят в крепости, стали традиционными, и не остались без внимания посетителей мероприятия меньшего масштаба – Рынок зелени перед праздником Лиго, Всеволодов день и Пивной фестиваль в конце сентября, разнообразные танцевальные действа, так и тематические мероприятия, посвящённые государственным праздникам Латвии.

Экскурсии для ознакомления с Даугавпилсской крепостью можно заказать в Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости, и по тел. номеру:

+371 65424043 и +371 28686331; а также в Туристическом информационном центре Даугавпилса по тел. номеру: +371 65422818 и +37126444810.