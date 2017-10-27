Вчера на заседании Даугавпилсской думы рассматривался вопрос о создании в городе муниципальных аптек. Ранее предполагалось, что они могли бы расположиться в микрорайонах Крыжи, Крепость и Гайок.
По итогам голосования было решено отказаться от данной идеи. Руководство города проголосовало против, экс-мэр Я. Лачплесис с коллегами воздержались.
Напомним, что с инициативой создания муниципальных аптек выступали депутаты от партии "Согласие".
Напомним, что с инициативой создания муниципальных аптек выступали депутаты от партии "Согласие".
Успокойтесь, больной! В лечебнице, в коей вы периодически пребываете, будет сделан евроремонт.
Комментаторы видимо надеются , что эти аптеки будут функционировать вне экономических законов и их главная задача будет раздавать бесплатно лекарства по талонам ... тьфу ... по "карте даугавпилсчанина" ...
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