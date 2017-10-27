Вчера, 26 октября, на заседании Даугавпилсской думы депутаты утвердили проект решения по строительству двухуровневого путепровода в районе ул. Смилтенес, Смилшу и Кауняс.

Договоры будут заключены с тремя фирмами. Компания Binders за 4 337 758 евро построит часть дороги, ливневой канализации и т.д. , объединение “T un KT” (рижская ко пания “Tilts” и литовская “Kauno tiltai”) будет занматься строительной конструкцией и внешними сетями электроснабжения (цена - 6 497 955 евро). Обие расходы на реализацию проекта составляют 13,5 млн.евро, из которых доля самоуправления составляет 3,7 млн. евро.