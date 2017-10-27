На встрече представителей Автотранспортной дирекции, Латгальского региона планирования и перевозчиков обсуждались текущая ситуация и предстоящие изменения, которые повлияют и на доступность общественного транспорта, и на качество услуг, сообщает Latgales reģionālā televīzija.

На встрече в качестве главной проблемы обозначали низкое качество услуг, за которые в Латгалии потребители платят такую же цену, как за более качественные в других местах.



Тот факт, что людей в регионе становится все меньше, затрагивает не только социальную и предпринимательскую сферу, но и ставит под вопрос необходимость общественного транспорта. Хотя большая часть расходов на общественный транспорт субсидируется государством по всей стране, в Латгалии эта сумма — самая высокая. Она превышает 70%, поскольку выручка от продажи билетов составляет всего лишь 28%.



«Средний возраст латгальского автобусного парка составляет около 17 лет, что очень много.

В Курземе только семь лет», — рассказал председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.



«Неверно полагать, что чем старше автобус, тем дешевле он стоит. Практика доказывает обратное — чем более современный автобус, тем меньше издержки», — отметил заместитель председателя Совета развития Латгальского региона планирования Сергей Максимов.



Одной из причин возникновения такой ситуации является желание пассажиров и водителей автобусов сэкономить или заработать деньги, что приводит к непроданным билетам. В глазах же дирекции каждый непроданный билет является свободным местом в автобусе, которое правительство не может дотировать.



Сейчас Автотранспортная дирекция готовит ряд мер, которые предусматривают разработку критериев качества для поставщиков услуг и повышение прибыльности маршрутов.

Одним из нововведений, которые опробуют в следующем году, является так называемый «транспорт по запросу» на менее востребованных маршрутах. Выполнение услуги обеспечивается «по заявке пассажира» — то есть если на поездку уже приобретен билет либо поездка заранее заказана по телефону.