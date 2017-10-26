На присуждение награды "Человек года 2017" в Даугавпилсском крае претендуют 4 человека (на них были поданы заявки), еще 35 человек заявлены на получение почетных грамот.

Поданные заявки обобщит и оценит специальная комиссия. Решение о награждении примет на заседании краевая дума.



Награждение состоится в доме культуры "Варпа" 16 ноября во время праздника, посвященного государственному празднику.