На этой неделе в Даугавпилсе состоялись уже традиционные конференции педагогов Латгалии по английскому, русскому и латышскому языкам. Обсуждались новые методические материалы, темы занятий, но наиболее активно учителя говорили о реформах, которые ожидают систему образования в ближайшее время, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Одно из ожидаемых новшеств – изменение системы преподавания большинства предметов. Эту тему обсуждали учителя английского языка Латгальского региона, рассказала Илона Устинова, методист Даугавпилсского управления образования по английскому языку:



«Во главе угла новой реформы стоит обучение детей компетенции. Это именно для того, чтобы они могли найти себя в этой жизни, применить свои знания, а язык – это и есть компетенция. И если мы их научим общаться, общаться на том языке, то это будет им только плюс и залог успеха в жизни.



Что же произойдет с учителем во время урока? Ну, вероятно, будут и такие уроки, когда два учителя во время урока будут преподавать, когда учителя английского языка должны будут преподавать содержание предмета на английском языке, что успешно и делается в нашем городе. Наш город, пожалуй, единственный в Латвии, в котором 13 школ уже, начиная с 2006 года, преподают и математику, и историю, и физику, и химию на английском языке».



По словам Илоны Устиновой, в связи с этим особых проблем после внедрения новых реформ у учителей английского языка в Даугавпилсе не возникнет. Впрочем, готовы к изменениям и в других латгальских учебных учреждениях.



«Мы в принципе это все и делали до сих пор, потому что что такое компетенция? Это умение. Если берем языки – значит, умение читать, умение разговаривать. Но, может быть, по-другому подойдем к этому, не то, что учитель учит, а с другого конца как бы подход, чтобы это шло от учеников. Подвести их к этому результату, чтобы они сами подошли к нему», - рассказала учитель русского языка Малтинской средней школы Регина Биковича.



Но наиболее скандальной на сегодняшний момент является другая реформа, разработанная командой Карлиса Шадурскиса – о переводе всех школ на латышский язык обучения. Ее внедрение будет проходить постепенно. Уже в 2018 году экзамены в 12-ых классах будут проходить только на государственном языке. В 2019/2020 учебном году согласно плану, к концу 9-го класса 80% учебного материала должно будет преподаваться на латышском языке. Отвечать на экзаменах девятиклассникам с этого же года также придется только на латышском.



И, наконец, на 2020/2021 учебный год запланирован полный переход всех общеобразовательных предметов в средней школе на латышский язык. На своем языке ученики школ нацменьшинств смогут осваивать только родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей. Многие педагоги поддерживают эту инициативу, говорит Инара Спринджука, руководитель отдела содержания образования Даугавпилсского управления образования:



«Высшее образование в Латвии – на латышском языке. Нам нужны специалисты, которые перфектно работают по своим отраслям на латышском языке, это основа конкуренции, они должны быть конкурентоспособными. И если у нас экзамены на латышском языке, высшая школа на латышском языке – почему мы должны не давать детям максимально качественные возможности получить образование на латышском языке? Или мы только на конечном итоге просим: давай на латышском языке?»



По словам Спринджуки, школьники из семей нацменьшинств вполне готовы к новой реформе, они смогут изучать основные предметы на государственном языке. И самое обидное в этой ситуации, считает она, что именно к даугавпилсским выпускникам в некоторых столичных вузах предвзятое отношение: мол, эти ребята не владеют латышским – а значит, и учиться не будут.



«Знают они латышский! Посмотрите, что происходит на защите научных работ, ведь научные работы написаны на латышском языке – они защищаются на латышском языке, и мы привозим по Латвии первые места. Ну, не хуже мы!»



Намного больше опасений возникает по поводу готовности самих педагогов к переходу на латышский язык обучения. Однако Инара Спринджука считает, что у учителей еще есть время и возможности должным образом подготовиться к этому, посетив специальные курсы и обучающие семинары.