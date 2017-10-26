Даугавпилсское предприятие "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" сообщило о полной технической готовности обеспечить очистку улиц от снега в зимний период.

Учитывая прогноз погоды и возможность снегопада в эти дни, ответственные службы города должны быть готовы заранее. В распоряжении "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" на данный момент находятся 14 единиц тракторной техники, которые предназначены для расчистки тротуаров, а также 60 дворников. Для очистки улиц от снега имеются 6 тракторов и 4 специализированные машины. Подготовлены и 2000 тонн соли и песка (смеси) и 240 тонн соли. В ближайшее время будут приобретены еще 600 тонн.



Напомним, что о готовности к работе в зимний период данное предприятие рапортует ежегодно, и с небольшими осадками в виде снега справляется весьма успешно. Однако, если снегопады обильные и длительные, работа службы вызывает у горожан множество нареканий. Эту зиму синоптики прогнозируют достаточно холодной и снежной.