4 ноября на Большом Стропском озере пройдут соревнования по рыбной ловле на спиннинг с лодки. У каждого любителя рыбалки будет возможность продемонстрировать свои умения и испытать удачу.

Соревнования будут проходить с 8.00 до 14.00. Участники могут соревноваться как по одиночке, так и группами по двое. Регистрация участников будет проходить в 7.00 на ул. Кримулдас (недалеко от кольца трамвая №3). Участие в соревнованиях бесплатно. С собой необходимо иметь свой инвентарь.



Инициатором проведения соревнований по рыбной ловле стал опытный рыбак Александр Сушко.

Победителей ждут призы и подарки.