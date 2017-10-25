Градостроительная комиссия приняла решение о строительстве концертного зала О. Строка. Предполагается, что он будет располагаться в Центральном парке в том месте, где раньше находились карусели.

О данном проекте ранее уже сообщалось. Он был заложен в программу развития города на 2014-2020 гг. Разработка необходимой документации начнется в этом году.



Концертный зал будет назван именем Оскара Строка. Таким образом планируется увековечить имя выдающегося композитора, прозванного еще при жизни "королем танго".