В следующем году Латвия отметит свое 100-летие. К данному событию уже приурочены многие мероприятия: масштабные и более скромные. В Даугавпилсе было решено установить памятник, посвященный знаменательной дате. Градостроительная комиссия да нное решение на днях утвердила.

Напомним, что в начале октября был утвержден эскиз памятного объекта. В обсуждении участвовали специалисты, а также жители, которые пожелали принять участие в общественном обсуждении. Победителем стал эскиз под девизом «На Солнечной горе» (“Saules kalnā”) Ивара Майлитиса.

Ожидается, что памятник появится к концу 2018 года в сквере Единства. Стоимость проекта составит около 400 000 евро.