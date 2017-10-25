Дорожное предприятие Latvijas Valsts ceļi‏ призывает автоводителей своевременно подготовиться к зимним условиям езды, установив на свои транспортные средствах зимнюю резину.

"К первому снегу будь готов! Не забудь о безопасности своей и других – своевременно смени шины и напомни об этом другим!, - сказано в сообщении дорожного предприятия.



Между тем, в автомастерских, специализирующихся на замене покрышек, стали выстраиваться очереди автомашин. Из чего следует вывод, что автоводители приняли к сведению прогнозы синоптиков о первом снеге и поспешили подготовить транспортные средства к зимним условиям езды.



Зимняя резина с 1 декабря по 1 марта нужна всем автомобилям и автобусам, полной массой не более 3 500 кг. В свою очередь, шины с шипами разрешены с 1 октября по 1 мая.



Минимальная глубина протектора зимних шин для легковых автомобилей должна составлять 4 мм. Также необходимо обратить внимание на возраст шин. Эти нормы устанавливают ПДД.



В основе безопасной езды в зимнее время года - скорость, выбранная в соответствии с погодными и дорожными условиями. А также техническое состояние транспортного средства, в том числе шин. На шины нужно обращать особое внимание, и именно зимой – в это время года существенно удлиняется тормозной путь. Например, передвигаясь со скоростью 50 км/ч, на сухом покрытии и на скользком скорость торможения отличается в три раза.