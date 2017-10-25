Инициатива приобретения для Даугавпилса скульптуры тираннозавра Рекса принадлежит Латгальскому зоопарку. Финансово идею поддержала городская дума.

В Даугавпилс уже прибыла фигура огромного динозавра. В следующем году ее установят во дворе Латгальского зоопарка, а пока ее можно увидеть в Центре Zinoo. Сам тираннозавр изготовлен из пластика. Приобретена также черепаха, которая в отличие от динозавра, не двигается.



Напомним, что на территории зоопарка в будущем планируется устроить парк динозавров. Встречать посетителей будут и представители Латвийской фауны.