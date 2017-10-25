Каждый год в сезон сбора грибов и ягод приходится искать заблудившихся на болотах и в лесах людей. Как указали в полиции, в Латгалии в этот период пропадают по два человека в неделю. Нередко к поискам привлекают не только обычную технику, но также вертолеты и кинологов с собаками, сообщает Latvijas Radio.

«Мы отмечаем путь, по которому идем на болото. Чтобы знать, куда идти. Вешаем пакетики, чтобы можно было узнать, и идем по той же дороге обратно», — рассказала пенсионерка Лидия, которая уже более десяти лет собирает ягоды на одном и том же месте в Циблском крае.



Людмила, которая на резекненском рынке продает собранную этой осенью клюкву, уверена — безопасность каждого любителя «тихой охоты» -— в его руках. Она также призвала следить за пожилыми и больными людьми, которые нередко не готовятся к походу в лес.



«Потому что они в лес ходят по привычке. Они привыкли, что все на своей территории знают, но возраст делает свое дело, они дезориентируются и пропадают в лесу».

Гунар Пашкевичс, глава Резекненского участка Латгальского управления Госполиции, отметил, что в лесах и на болотах чаще пропадают пожилые люди.



«Если говорить о сборщиках ягод, в основном это люди, которые и раньше посещали этот лесной массив. Но лес со временем меняется, и в случае, если они редко посещают этот лесной массив, люди могут перепутать дорогу, и тогда вернуться домой им практически невозможно», — указал он.



Но потеряться даже в знакомом лесу или на болоте могут и более молодые любители собирать ягоды или грибы. В этом году полицейские только Резекненского участка совместно с другими службами искали шестерых потерявшихся — и всех удалось найти.



«Часто к поисковым мероприятиям мы привлекаем спасательные службы, земессаргов, пограничников. Иногда мы пользуемся и помощью медиков, местным муниципальным ресурсом»,



— отметил Пашкевичс.



Жители Латгалии уже привыкли, что весной и осенью над полями и болотами можно заметить вертолет Погранохраны — он ищет неудачливых любителей собирать грибы или ягоды. Использование подобной техники достаточно дорого — один час вертолета в воздухе стоит 300 евро.



Иван Иванов, глава Авиационной службы Управления госавиации, и сам нередко принимал участие в поисках людей — обычно вертолет используют, если человек заблудился на большой территории, в лесу или на болоте. С 2009 года, когда авиацию к таким операциям начали активно привлекать, нашли и спасли 23 любителей «тихой охоты». Троих — в этом месяце.



В течение ближайших двух лет Погранохрана планирует приобрести два новых легких вертолета, оборудованных современной техникой. Она позволит в том числе и определять местонахождение мобильного телефона.



Но, хотя потерявшихся находят достаточно успешно, ответственные службы призывают жителей трезво оценивать свои возможности и, собираясь в лес, заряжать мобильный телефон, не забывать фонарик, теплую одежду, а также сообщать близким о запланированном маршруте.