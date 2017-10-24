Сегодня, 24 октября, состоялось собрание акционеров предприятия “Daugavpils satiksme”. На нем были выбраны новые члены правления предприятия.



Должности займут Роман Савицкий и Сергей Благовещенский.



Напомним, что в рамках проводившегося на должности членов правления “Daugavpils satiksme” конкурса, были получены документы от 10 претендентов.



Роман Савицкий являлся временным членом правления предприятия “Daugavpils satiksme”. Должность он получил после выборов в самоуправления в этом году. В свою очередь Сергей Благовещенский еще до недавнего времени являлся руководителем SIA Labiekārtošana-D.