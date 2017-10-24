Следуя примеру своего предшественника А. Элксниньша, мэр Рихард Эйгим стал делиться с горожанами различной информацией, касающейся изменений в городе, в социальной сети Facebook. Сегодня мэр заявил о желании заняться местами общепита в Даугавпилсе.

"Вчера один предприниматель рассказал об идее открыть в Даугавпилсе ресторан экзотической кухни, скорее всего, что-то восточное. Я, со своей стороны, пообещал всестороннюю поддержку. Теперь он будет говорить с партнерами. <...> Кстати, будем пытаться выкупить землю около переезда на Молкомбинате. Там, мое мнение, пришлось бы кстати какое-нибудь кафе."- пишет в соцсети Р. Эйгим.



Напомним, что ранее на том самом месте в районе Молкомбината находилась автозаправочная станция Stalkers и благоустроенная территория, принадлежавшая нынешнему мэру. После того, как заправки не стало, на оставшемся пустыре собирались построить 6-этажный развлекательный центр, однако инвесторы, произведя все подсчеты, пришли к выводу, что их вложения не окупятся и от идеи отказались.