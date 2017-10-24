Вчера мэр Даугавпилса Р. Эйгим браво отрапортовал в facebook, что решает проблему жителей микрорайона Межциемс, которые уже не первый год страдают от неприятного запаха от предприятия по переработке кишок SW Kover.

Прежнее руководство города в лице Я. Лачплесиса планировало перенести производство в другой район - Крыжи, где для предприятия были бы построены помещения. Однако Р. Эйгим заявил, что "вдыхать эту вонь должны будут жители Крыжей. <...> Предприятие могло бы переехать куда-нибудь за пределы города, но там оно должно самостоятельно строить себе здание и инфраструктуру. Они хотят «выехать» за счет самоуправления и еврофондов, которые могут быть вложены в развитие промзон Даугавпилса. Но мое мнение – ни в одной промзоне этому предприятию не место. Люди не должны страдать от этого соседства. Тем более, что в Крыжах они хотели расширяться." - пишет Р. Эйгим в соцсети.



Далее мэр, обещавший ранее бросить все силы на создание в городе рабочих мест, громогласно заявляет следующее: "Обещаю, что в первой половине года SW Kover прекратит свою деятельность в нашем городе". Как же так? Понятное дело, что проблему запаха надо было решать, однако выгоняя предприятие вон из города, мэр одним махом лишает работы более 50 горожан. И это те, кто уже работают, а если учесть тот факт, что предприятие планировало расширение (со слов самого же мэра), то он лишил город и других потенциальных вакансий на данном предприятии. Причем взамен (не плюс к этому, а именно взамен) он обещает рабочие места в Крыжах на другом предприятии (по производству биотоплива и переработке зерновых), которое, якобы, даст рабочих мест в несколько раз больше. Действительно ли они будут, в каком количестве и когда, пока остается не известным.