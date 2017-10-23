Все арендные договоры нужно будет регистрировать в земельной книге, а заключаться они будут на определенный срок без возможности продления.

Это предусмотрено новым законопроектом об аренде жилых помещений.

Директор жилищного департамента Министерства экономики Мартиньш Аудерс и преподаватель юридического факультета Латвийского университета Янис Лапса, который принимал участие в разработке законопроекта, отмечают, что регистрация договоров в земельной книге станет эффективным инструментом для борьбы с теневой экономикой и защитит интересы и арендодателей, и арендаторов. "В зарегистрированном в земельной книге договоре аренды ясно обозначены срок его окончания и арендная плата. Таким образом, он будет служить защитой для арендатора, так как арендодатель не сможет выселить его из квартиры до окончания срока аренды или внезапно повысить арендную плату, если это не оговорено в договоре. А для арендодателя это означает, что у арендатора будет меньше возможностей не освобождать квартиру после окончания срока договора", - поясняет Я. Лапса.

Юрист также отмечает, что публично доступные в земельной книге договоры аренды будут служить дополнительной гарантией и для покупателей недвижимости, которые смогут убедиться в том, что не приобретают квартиру с арендатором.