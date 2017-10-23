Завтра, 24 октября, состоится внеочередное выездное заседание комитета по городскому хозяйству.

Специалисты планируют посетить несколько объектов - грунтовые дороги, на которые должно быть уложено твердое покрытие. Они оценят выполнение работ.



Помимо этого, будет обсуждаться и программа на 2018 год.



Напомним, что недавно на заседании Даугавпилсской думы принято решение о покрытии асфальтом 13 грунтовых дорог. Работы по асфальтированию улиц проводит SIA Binders. Асфальтируемые улицы находятся в Даугавпилсе в районах частных домов в Средней погулянке, Ругелях, Нидеркунах и Гриве.