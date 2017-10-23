Срок подачи предложений в рамках октрытого конкурса по реконструкции трамвайных путей продлен до 16 ноября. Связано это с введением изменений в положение конкурса.

Закупка состоит из двух частей. Первая предполагает перестрйку трамвайных путей на участке ул. Виенибас-уд. Стацияс и перекресток ул.18 Ноября и ул. Вентспилс, а вторая - реконстукцию участка ул. Парадес - Крепость. Приблизительная цена в объявлении не указана.



Конкурс объявлен в рамках проекта фонда Кохезии "Развитие в Даугавпилсе общественного транспорта дружественного окружающей среде".