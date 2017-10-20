15 октября вечером, после 23.00, пост видеонаблюдения Полиции самоуправления передал патруному экипажу информацию о том, что один молодой парень из компании молодежи карабкается вверх по наружней стене одного из домов.

Пока полицейские ехали, парень по водосточной трубе успел добраться до балкона на третьем этаже многоквартирного дома. Молодой человек 1999 г.р. объяснил полицейским свое поведение тем, что они с друзьями хотели зайти к другу, но е смогли попасть в подъезд, т.к. не знали кода. На телефонные звонки друг не отвечал, поэтому один из парней и решил забраться в квартиру через балкон, чтобы постучать в окно.



С парнем была проведена профилактическая беседа о его поведении и возможных последствиях.



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