На выходных 14 октября в Юрмале состоялся ежегодный «Jūrmalas Kauss- 2017. Кубок Юрмалы по олимпийскому каратэ собрал более 370 спортсменов из Латвии Литвы ,Эстонии. Cоревнования проводились на 5 татами в трех дисциплинах - СУМО (борьба),КАТА (показательные выступления) и КУМИТЕ (поединки).

Даугавпилс в этих соревнованиях представляли спортсмены SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько).

Учитывая, что основная команда спортсменов приехала из Венгрии, где выступала на Чемпионате Мира по каратэ шотокан, и еще не восстановилась, было решено выступить на Кубке Юрмалы в основном - с начинающими спортсменами.

В итоге Алекс Батишчевс ,в возрасте 5 лет выступая в категории, СУМО при большой конкуренции достойно заработал бронзу. Его коллега Ренарс Блашуновичс в возрасте 5 лет в призеры не попал, но получил неоценимый опыт по выступлению на соревнованиях.

Сергей Кудлис в категории юниоры (16-17 лет) - 76 кг.стал вторым, заработав серебряную медаль.

Впереди у спортсменов SOCHIN семинар по каратэ Александра Матюшевского и также семинар мастера Садасшиге Като.