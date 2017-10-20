SIA „Daugavpils ūdens” информирует, что в период с 19 по 29 октября 2017 года будут продолжены работы по реновации канализационного коллектора на ул.Парадес, ул.Циетокшня и ул.Гимназияс (реконструкция колодцев).

Обращаем внимание автоводителей, что в центре города в местах проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и ограничена скорость движения автотранспорта:

19.-29.10.2017. - установка временных дорожных знаков в местах проведения работ

23.- 24.10..2017. - схема движения автотранспорта на ул.Гимназияс (от ул.Саулес до ул.Ригас)

SIA „Daugavpils ūdens” приносит извинения за возможные неудобства во время проведения работ и рассчитывает на понимание со стороны автоводителей и жителей микрорайона, поскольку данные работы проводятся с целью повысить качество и надежность оказываемых услуг.

Тел. для справок - 654 24251; 20229913