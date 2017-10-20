Как рассказал экс-мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, Рихард Эйгим отменил его решение о создании аптек в микрорайоне Крыжи, Крепости и Гайке.

- К сожалению, Рихард Эйгим отменил мое решение о создании аптек в тех микрорайонах, где их нет, несмотря на то, что Департаментом собственности городской думы для создания в аптек в этих микрорайонах даже были подобраны специальные, городу принадлежащие помещения, где мы могли бы обеспечить жителей теми медикаментами, которых в данных микрорайонах нет. Несмотря на это мы в ближайшее время рассмотрим на заседании городской думы вопрос об отмене решения мэра города, и, конечно же, мы увидим тех депутатов, которые поддерживают или не поддерживают идею о создании аптек в тех микрорайонах, где частные предприниматели их не открывают, - сказал Андрей Элксниньш.



Помимо отказа от открытия аптек, самоуправление не будет реализовывать идею о необходимости нескольких круглосуточных аптек (сегодня в городе лишь одна круглосуточная аптека в центре города). Не будет и муниципальных аптек на базе Даугавпилсской городской поликлиники и Даугавпилсской региональной больницы, помещения которой на 11 лет отданы в аренду частной аптечной сети "Mēness aptieka".



Ранее в Государственном агентстве лекарств высоко оценили заботу предыдущего руководства Даугавпилсской думы о местных жителях и сообщили, что для открытия самоуправлением своей аптеки изначально думе необходимо объявить конкурс на право открытия аптеки для коммерсантов. По завершению конкурса и при отсутствии желания частных компаний обеспечивать жителям фармацевтический уход, самоуправление получило бы право открыть свою аптеку.