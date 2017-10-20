В ближайшие дни в Латвию придут более холодные воздушные массы. А в начале следующей недели местами ожидается первый снег, прогнозируют латвийские синоптики.

И хотя в конце этой недели будет преобладать высокое давление, в субботу на юге Латвии возможны кратковременные осадки в связи с циклоном над территорией Польши. Возможно, уже на следующей неделе в отдельных местах можно ожидать первый снег.



Учитывая понижение температуры, в конце этой начале следующей недели в ночные и утренние часы, небо будет ясным, на отдельных участках дорог может образовываться обледенение или так называемый «черный лед».



На выходных будет преимущественно сухая погода, осадки возможны в субботу в юго-западных областях страны. В ночь с субботы на воскресенье ожидается мороз до -4 градусов, в свою очередь днем температура воздуха не поднимется выше +3..+9 градусов.



В начале следующей недели Латвию настигнет зона осадков с юго-запада и, поскольку низкая температура воздуха сохранится, возможен снег. Самая большая вероятность снегопада прогнозируется в Курземе и Земгале.



Нынешняя информация указывает, что заметного потепления не ожидается, а прогнозы осадков не однозначны. Возможны два сценария — если северный антициклон усилится, то сохранится сухая погода, в свою очередь, если приблизятся циклоны с юго-запада, вероятны повышенная облачность и осадки.



Как уже сообщалось, в ближайшую ночь и с утра на территории Латвии ожидается туман, видимость в некоторых местах снизится до 100 метров. Утром в пятницу возможен град, а отдельные участки дорог покроются «черным льдом».



Как прогнозирует американское метеобюро AccuWeather, зима 2017-2018 в Балтийских странах, в том числе и в Латвии ожидается более холодной и снежной, чем в предыдущие годы.