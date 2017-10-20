Латвийская Ассоциация торговцев совместно с тремя доминирующими розничными сетями — Rimi, Maxima и Narvesen — и Министерства финансов и земледелия подписали меморандум о введении льготной ставки НДС — 5% — на фрукты и овощи местного происхождения, сообщает Латвийское радио-4.

Предполагается, что уже с 1 января это повлечет за собой снижение цен на отдельные категории продуктов.



«Первый раз мы о сниженном НДС говорили в 2005 году. Мы подготовили при поддержке Министерства экономики и Министерства земледелия соответствующее предложение для правительства, тогда господин [Айгар] Калвитис был премьер-министром. Но министерство финансов зарубило эту инициативу. Мы считаем, там аргументы были не особо, скажем так, объективные.



В это время провели опрос среди жителей — 93% были полностью за снижение НДС на продовольствие, и только 1% был против»,

— указал президент Ассоциации торговцев Латвии Хенрик Данусевич.



«И сейчас у нас пошел второй тур. К сожалению, не на все продовольствие, только на овощи и фрукты местного происхождения. Но, я думаю, это первый шаг. И если это у нас положительно пройдет (а я уверен, что пройдет — потому что у нас довольно большой теневой сектор, и со снижением НДС он будет уничтожен), тогда можно будет расширять [снижение] НДС на остальные продовольственные продукты.



Покупатель, конечно, от этого выиграет, потому что будет снижение цены товара где-то на 15%»,

— добавил он.



Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола также ожидает сокращение теневого рынка овощей и фруктов, однако эти положительное влияние новой нормы не ограничится, считает она.



«Снижение ставки НДС на овощи, фрукты и ягоды — местные, свежие — повлияет не только на экономику, но и на здоровье наших жителей. Каждый врач, который желает вам прожить сто лет, прежде всего рекомендует есть свежие овощи, фрукты и ягоды.



Ну, и в целом в экономике мы рассчитываем, что будет снижаться теневая экономика. Это то, в чем, мне кажется, основная проблема: наши производители не могут конкурировать с теми, кто продает без налогов фрукты и овощи из других стран.

Будут повышаться и зарплаты, и оборот местных овощей и фруктов. Мы рассчитываем, что это будет эксперимент: в течение трех лет будем смотреть, все ли результаты на том уровне, как мы рассчитывали. И если уже там увидим положительный результат, возможно, будем говорить и о расширении сниженной ставки налога», — заявила она.



С этим согласен и глава общества Latvijas Dārznieks Янис Берзиньш: «Надеемся, что со снижением налога на добавленную стоимость, особенно для дорогой продукции, сократится и доля теневого рынка».



Глава общества выразил надежду, что снижение ставки НДС на характерные для Латвии овощи и фрукты даст положительные результаты — и налог сократят и для других продуктов питания, как во многих странах Европы. В Латвии в так называемой серой зоне продают 30-50% овощей, указал он.