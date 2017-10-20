В апреле этого года на заседании думы было принято решение о покрытии асфальтом 13 грунтовых дорог. Эти улицы находятся в районах частных домов в Средней погулянке, Ругелях, Нидеркунах и Гриве.

Реализация проекта значительно улучшает организацию транспортного движения, комфорт и качество жизни жителей этих микрорайонов города.



Работы по асфальтированию улиц проводит SIA ,,Binders”. Не совсем благоприятные погодные условия вносят коррективы в рабочие планы.



Ознакомиться с полным списком улиц, которые будут заасфальтированы в 2017 году, можно на домашней странице Даугавпилсской думы.