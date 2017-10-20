15 октября в северной столице России — Санкт-Петербурге прошел Международный музыкальный фестиваль КВН, на который была приглашена «Сборная Даугавпилса по КВН». В жесткой конкуренции шуток и юмора, среди 10 команд-участников, даугавпилсская сборная получила главный приз фестиваля, и привезла в Даугавпилс заветный кубок победителя.

Лидеры команды Александр Комаров и Александр Гришаков поделились с «Нашей» своими впечатлениями от игры и творческими планами на ближайшее время.



А.Комаров: Мы приехали в Санкт-Петербург за несколько дней до начала фестиваля. Такая процедура действует во всех лигах КВН. Предварительно программа каждой команды просматривается и оценивается редакторами, которые вносят коррективы, вычеркивают какие-то шутки, делают свои замечания и дают советы. В итоге, за пару дней до начала игры может выясниться, что необходимо переработать программу команды более чем на половину. Поэтому все дни, которые мы были в Питере, мы придумывали шутки, писали тексты, корректировали сценарий и, разумеется, репетировали. Все дни были расписаны с утра и до вечера, и, конечно, были достаточно напряженными. Несмотря на усталость — это того стоило, так как в итоге главный кубок фестиваля мы увезли в Даугавпилс, - рассказывает Александр Комаров.



А.Гришаков: На этом фестивалем нашим редактором был Аркадий Дяченко. Это очень известный и авторитетный человек среди КВНщиков. Многие его знают под кличкой «ДЕД». Это пошло еще с тех времен, когда Аркадий завоевывал титул чемпиона Высшей лиги с командой Харьковского авиационного института («ХАИ»). Нам очень лестно, что с нами занимаются такие именитые редакторы как Дяченко, так как это дает нам возможность набираться опыта у, так сказать, «мастодонтов» КВН, - добавляет Александр Гришаков.



- Какие ощущения в тот момент, когда жюри произносит имя команды-победителя, и вы понимаете, что вы лучшие? Не начинает ли кружиться голова?



А.Комаров: Однозначно, начинает. Но, в хорошем смысле слова. Когда тебе рукоплещет зал, поздравляют коллеги из других команд... кстати, кубок нам вручал Сергей Миронов — лидер партии «Справедливая Россия», он на этом фестивалем был главным приглашенным в жюри. Конечно, эмоции в этот момент переполняют. Не покидает ощущение, что все было не зря — бессонные ночи, постоянные репетиции, редкие встречи с родными, близкими и друзьями.



А.Гришаков: Да, кстати, пользуясь случаем, от лица всех членов нашей команды, хотелось бы поблагодарить всех наших близких — родителей, любимых женщин, жен, детей, друзей — за то, что «терпят» нашу любовь к КВНу, с понимаем относятся к напряженному периоду подготовки к игре и репетициям, поддерживают нас и переживают за каждого в отдельности и за команду в целом. Это тот стимул, который нас мотивирует ставить новые цели и добиваться новых результатов.



А. Комаров: Раз уж речь зашла о благодарностях, перейму эстафету. Отдельную благодарность команда «Сборная Даугавпилса по КВН» выражает генконсулу РФ в Даугавпилсе Владимирову Андрею Юрьевичу за помощь в решении визового вопросов, Даугавпилсской городской думе за содействие в оформлении документов, и компании Print Plus за качественную и оперативную работу.



- Давайте все-таки вернемся от благодарностей к игре. Все ли вам дается легко в КВН или все-таки бывают и сложности?



А.Гришаков: Если говорить о выступлениях и конкурсах, то, как правило, с шутками у нас проблем нет. Нас не пугают импровизированные разминки, спонтанные вопросы и попытки поймать врасплох. Но, не будем лукавить, определенные сложности все-таки возникают — в музыкальных конкурсах. Там юмору и шуткам отводится меньшая часть, а так как мы команда не музыкальная — приходится выкручиваться. Опять же — КВН — это игра веселых и находчивых, и вот именно в этом конкурсе нам приходится применять свою находчивость на 150%.



- Вы достаточно часто играете в КВН в официальных лигах различных городов, вас приглашают, вашу команду уже ждут — и это, несомненно, очень приятно. Но, что это дает? Это игра ради игры, ради эмоций, или все-таки может быть какое-то развитие?



А.Комаров: Да, мы действительно стараемся всегда принимать приглашения к игре в КВН, и делаем это с большим удовольствием. Именно поэтому география наших перемещений со «Сборной Даугавпилса» очень обширна, и раскидывается от Челябинска до Роттердама. Нам часто говорят о том, что мы другие, и что наш юмор отличается от шуток российских и белорусских команд. Мол, он более тонкий, более интеллектуальный... Нам самим о себе судить достаточно тяжело, впрочем, и не совсем скромно. Так что пусть нас оценивает профессиональное жюри и, конечно же, наш зритель.



А.Гришаков: Говоря про развитие, КВН как и любая другая игра имеет продолжение. Вернее, я бы сказал, не имеет конца. Юмор — понятие без границ и времени, поэтому развитие зависит только от желания. Если применительно к нам, то мы видим перспективу в том, чтобы зарегистрировать в Сочи официальную лигу КВН в Даугавпилсе. Это значит, что наш город сможет проводить 5-7 международных игр КВН в год. Это даст городу шанс ожить, так как каждая игра — это несколько дней подготовки, а значит — занятые гостиницы, полные кафе, и улицы, наполненные молодежью.



- Наверняка это все не так просто организовать?



А.Комаров: Нет, это все реально. Сборная Даугавпилса по КВН уже вошла в рейтинг команд, которые могут взять на себя ответственность и зарегистрировать официальную лигу КВН в Даугавпилсе. В этом сезоне у нас впереди еще две игры в Санкт-Петербурге, а затем мы начинаем активную подготовку к фестивалю в Сочи. Именно там решается вопрос новых официальных лиг. Так что мы очень надеемся, что вскоре и Даугавпилс сможет стать радушным хозяином для КВН - игры, покорившей сердца миллионов.



Портал Nasha.lv благодарит лидеров команды «Сборная Даугавпилса по КВН» за приятную беседу, и желает творческого вдохновения и новых побед в мире веселых и находчивых!