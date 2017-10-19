Даугавпилс за последнее время стал объектом пристального внимания со стороны республиканских СМИ. О нас пишет как русская, так и латышская пресса. Поводов для внимания город и его руководство дает предостаточно — у нас происходят и политические перевороты, и громкие скандалы и весьма яркие события. Все происходящее создает впечатление, что Даугавпилс живет очень насыщенной и интересной жизнью, скрыть которую от внимания всей латвийской общественности было бы кощунством, считают редакторы крупных латвийских изданий.
Так, например, русский TvNet решил посвятить Даугавпилсу целый проект, состоящий из серии статей о нашем городе.
Второй по величине и самый «русский» город Латвии Даугавпилс регулярно попадает в сводки ведущих латвийских СМИ. Новостной повесткой чаще всего становятся политические события и громкие скандалы. Но что происходит в этом городе на самом деле? Русский TVNET запускает серию статей о Даугавпилсе, в рамках которого будет рассказывать о текущих проблемах города и людей, в нем живущих. В первой статье о том, кто они - даугавпилчане, как много они зарабатывают, и сколько людей город теряет ежегодно.
Даугавпилс - второй по величине и самый «нелатышский» город Латвии. По данным на 1 января 2017 года, 50% даугавпилчан по национальности являются русскими. Также среди жителей города высок удельный вес поляков и белорусов.
Латыши, проживающие в Даугавпилсе, составляют лишь неполных 19% от всех горожан. За последние 10 лет процент русских, проживающих в городе, уменьшился, а процент латышей - немного увеличился.
Данные: PMPL, 2007-2017
Количество неграждан в Даугавпилсе по данным на 1 января 2017 года составляет 14,9% от общего числа жителей, задекларированных в самоуправлении. Ещё 10 лет назад этот показатель составлял 23,3%.
Данные: PMPL, 2007-2017
Для сравнения, в Риге процент неграждан от общего числа жителей столицы в 2017 году составил 17,5%, в Лиепае - 15,5%, в Елгаве - 13,2%. Процент неграждан по Латвии составляет 11,4%.
Даугавпилчан становится меньше
Данные: PMPL, 2007-2017
Это лишь официальная статистика. Многие даугавпилчане, уезжающие в столицу или за рубеж, не спешат декларироваться на новом месте жительства, и, следовательно, всё еще формально являются жителями города. Кроме того, не стоит забывать и о маятниковой миграции - регулярных (еженедельных) поездках молодых жителей Даугавпилса из второго по величине города в столицу — на учёбу и обратно.
Данные: Centrālā statistikas pārvalde, 2011-2016
Сколько зарабатывают жители Даугавпилса?
Количество трудоспособного населения во втором по величине городе страны, как и по всей Латвии, уменьшается.
Данные: PMPL, 2010-2017
Данные: Centrālā statistikas pārvalde, 2009-2016
Второй по величине и самый «русский» город Латвии Даугавпилс регулярно попадает в сводки ведущих латвийских СМИ. Новостной повесткой чаще всего становятся политические события и громкие скандалы. Но что происходит в этом городе на самом деле? Русский TVNET запускает серию статей о Даугавпилсе, в рамках которого будет рассказывать о текущих проблемах города и людей, в нем живущих. В первой статье о том, кто они - даугавпилчане, как много они зарабатывают, и сколько людей город теряет ежегодно.
Даугавпилс - второй по величине и самый «нелатышский» город Латвии. По данным на 1 января 2017 года, 50% даугавпилчан по национальности являются русскими. Также среди жителей города высок удельный вес поляков и белорусов.
Латыши, проживающие в Даугавпилсе, составляют лишь неполных 19% от всех горожан. За последние 10 лет процент русских, проживающих в городе, уменьшился, а процент латышей - немного увеличился.
Данные: PMPL, 2007-2017
Количество неграждан в Даугавпилсе по данным на 1 января 2017 года составляет 14,9% от общего числа жителей, задекларированных в самоуправлении. Ещё 10 лет назад этот показатель составлял 23,3%.
Данные: PMPL, 2007-2017
Для сравнения, в Риге процент неграждан от общего числа жителей столицы в 2017 году составил 17,5%, в Лиепае - 15,5%, в Елгаве - 13,2%. Процент неграждан по Латвии составляет 11,4%.
Даугавпилчан становится меньше
Данные: PMPL, 2007-2017
Это лишь официальная статистика. Многие даугавпилчане, уезжающие в столицу или за рубеж, не спешат декларироваться на новом месте жительства, и, следовательно, всё еще формально являются жителями города. Кроме того, не стоит забывать и о маятниковой миграции - регулярных (еженедельных) поездках молодых жителей Даугавпилса из второго по величине города в столицу — на учёбу и обратно.
Данные: Centrālā statistikas pārvalde, 2011-2016
Сколько зарабатывают жители Даугавпилса?
Количество трудоспособного населения во втором по величине городе страны, как и по всей Латвии, уменьшается.
Данные: PMPL, 2010-2017
Данные: Centrālā statistikas pārvalde, 2009-2016
Никто и никого оттуда не попрёт. В отличии от латвии в которой в управлении заняты одни лишь хапуги, в Англии есть правительство, которое более-менее умеет хранить и приумножать. Те, кто там работает официально, честно и соблюдает порядки и не нарушает закон - тот вполне хорошо живёт.
А вот попрут скоро из старушки Европы тех кто имеет плохую репутацию, потому что репутация там имеет первое место в жизни человека. И вот тогда в будет офигенная "веселуха". Сейчас по рейтингам безопасности человека лв еле-еле в зелёную зону пролезает, а будет вообще в красной
Никто и никого оттуда не попрёт. В отличии от латвии в которой в управлении заняты одни лишь хапуги, в Англии есть правительство, которое более-менее умеет хранить и приумножать. Те, кто там работает официально, честно и соблюдает порядки и не нарушает закон - тот вполне хорошо живёт.
А вот попрут скоро из старушки Европы тех кто имеет плохую репутацию, потому что репутация там имеет первое место в жизни человека. И вот тогда в будет офигенная "веселуха". Сейчас по рейтингам безопасности человека лв еле-еле в зелёную зону пролезает, а будет вообще в красной