Даугавпилс за последнее время стал объектом пристального внимания со стороны республиканских СМИ. О нас пишет как русская, так и латышская пресса. Поводов для внимания город и его руководство дает предостаточно — у нас происходят и политические перевороты, и громкие скандалы и весьма яркие события. Все происходящее создает впечатление, что Даугавпилс живет очень насыщенной и интересной жизнью, скрыть которую от внимания всей латвийской общественности было бы кощунством, считают редакторы крупных латвийских изданий.

Так, например, русский TvNet решил посвятить Даугавпилсу целый проект, состоящий из серии статей о нашем городе.Второй по величине и самый «русский» город Латвии Даугавпилс регулярно попадает в сводки ведущих латвийских СМИ. Новостной повесткой чаще всего становятся политические события и громкие скандалы. Но что происходит в этом городе на самом деле? Русский TVNET запускает серию статей о Даугавпилсе, в рамках которого будет рассказывать о текущих проблемах города и людей, в нем живущих. В первой статье о том, кто они - даугавпилчане, как много они зарабатывают, и сколько людей город теряет ежегодно.Даугавпилс - второй по величине и самый «нелатышский» город Латвии. По данным на 1 января 2017 года, 50% даугавпилчан по национальности являются русскими. Также среди жителей города высок удельный вес поляков и белорусов.Латыши, проживающие в Даугавпилсе, составляют лишь неполных 19% от всех горожан. За последние 10 лет процент русских, проживающих в городе, уменьшился, а процент латышей - немного увеличился.Данные: PMPL, 2007-2017Количество неграждан в Даугавпилсе по данным на 1 января 2017 года составляет 14,9% от общего числа жителей, задекларированных в самоуправлении. Ещё 10 лет назад этот показатель составлял 23,3%.Данные: PMPL, 2007-2017Для сравнения, в Риге процент неграждан от общего числа жителей столицы в 2017 году составил 17,5%, в Лиепае - 15,5%, в Елгаве - 13,2%. Процент неграждан по Латвии составляет 11,4%.Данные: PMPL, 2007-2017Это лишь официальная статистика. Многие даугавпилчане, уезжающие в столицу или за рубеж, не спешат декларироваться на новом месте жительства, и, следовательно, всё еще формально являются жителями города. Кроме того, не стоит забывать и о маятниковой миграции - регулярных (еженедельных) поездках молодых жителей Даугавпилса из второго по величине города в столицу — на учёбу и обратно.Данные: Centrālā statistikas pārvalde, 2011-2016Количество трудоспособного населения во втором по величине городе страны, как и по всей Латвии, уменьшается.Данные: PMPL, 2010-2017Данные: Centrālā statistikas pārvalde, 2009-2016