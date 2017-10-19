В Даугавпилсе решили развивать велоинфраструктуру. Если раньше велодорожки делали параллельно с ремонтом улиц — и не выстраивали единую систему, то в будущем хотят создать полноценную велосеть.

Общая протяжённость официальных велосипедных дорожек в Даугавпилсе составляет 17,5 км. Но это разрозненные участки дорог, не соединенных друг с другом. Местами они неожиданно начинаются и также неожиданно заканчиваются, рассказала представитель общественной организации «Подснежник» Виктория Козловская.



«Рисовали карты, где есть велодорожки и была карта, где там кусочек велодорожки, тут кусочек — и хотелось бы её соединить. С 2015 года начали стараться создать систему. Обобщить, что в городе есть, чего в городе нет, чтобы не было «там строим, сям строим». Может, там не надо строить»,— отметила она.



Интерес к велоинфраструктуре со стороны самоуправления вызван тем, что к 2019 году самоуправлению необходимо разработать новый 12-летний территориальный план, объяснила руководитель отдела городского планирования Даугавпилса Инта Рускуле.



«Развивать эти велодорожки так, чтобы они развивались в системе и объединялись, чтобы не заканчивались в каком-то месте. Конечно, сразу это не будет, но планируем до 2031 года. Пока у нас нет готового плана, поэтому и происходят эти встречи. Велосипедистов и людей, которые хотят передвигаться на велосипедах, всё больше»,— отметила она.



Как пример будущего развития называется улица Пушкина, на которой на протяжении нескольких кварталов с необходимой разметкой и знаками создана современная велодорожка. Улица Пушкина проходит параллельно главной магистрали города — ул. 18 ноября, добавила Инта Рускуле.



«Не каждый хочет ехать по магистральной улице, где очень много загрязнения. А этот поток можно направить по улице Пушкина, и она по всей длине будет велосипедная улица».



Виестур Лаурс занимается проектированием дорог около 10 лет, в последнее время он больше ищет инженерные решения для велоинфрастуруктуры. В Даугавпилсе специалист был два года назад и отметил, что за это время заметны изменения в лучшую сторону. Однако необходимо определится с приоритетами развития, отметил он.



«Чего не хватает, так это того, что больше надо ориентироваться на городскую среду и местных велосипедистов, а не так много внимания уделять туристической составляющей, разговаривая о развитии инфраструктуры. В Екабпилсе, Цесисе, Ливанах, Талси, Юрмале, Лиепае создаётся инфраструктура. В самоуправлениях понимают, что необходимо создавать качественную уличную среду. Необходимо переключиться с автоцентричной структуры на мультимодальную транспортную структуру на городских улицах»,— уверен Лаурс.



В Государственной полиции отмечают, что развитие инфраструктуры может улучшить ситуацию на дорогах. Велосипедисты — участники дорожного движения, находящиеся в зоне риска. Бывает, что велосипедист сам может создать опасные ситуации — некоторые ездят пьяными, отметила представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ксения Белова.



«За последнюю неделю в нашем регионе зафиксировано 28 случаев, когда люди садились за руль в нетрезвом виде, из них 13 — это велосипедисты. Причем число промилле очень разное — от 1 до 3,5».



Возможно, активней развивать велосеть поможет маршрут «Евровело 11» протяжённостью 6000 километров, который начинается на севере Норвегии, а завершается в Афинах. «Евровело» — сеть велосипедных маршрутов, идущих по всей Европе. Их пока 15, и к 2020 году должна завершиться разметка. Одиннадцатый маршрут официально проходит через Даугавпилс.