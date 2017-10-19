Союз самоуправлений Латвии опубликовал предварительные данные объемов финансового выравнивания для муниципалитетов на следующий год.

Согласно данным, самую большую сумму, как самое нуждающееся самоуправление, получит Даугавпилс. Из фонда выравнивания Даугавпилсу выделят более 16 млн евро, а именно 16 483 635 евро.В прошлом году эта сумма равнялась 15 млн евро.В свою очередь, наиболее крупные взносы лягут на плечи рижан. Столица должна будет внести в Фонд выравнивания более 90 млн евро. Всего в Латвии 15 самоуправлений вносят средства в Фонд выравнивания, остальные же самоуправления получают дотации.Напомним, что ранее мэр Вентспилса Айвар Лембергс заявил, что модель формирования фонда выравнивания не справедлива, поскольку из 119 самоуправлений страны только 15 являются финансовыми донорами, а остальные — потребляют деньги. По словам мэра Вентспилса, некоторые самоуправления (имеется в виду Даугавпилс) получает деньги от других самоуправлений и тратит их на различные льготы. А.Лембергс заявил, что распределение дотаций следовало бы регулировать: «Об этом надо дискутировать, но есть одно большое «но» - у любого самоуправления должны сохраниться право распоряжаться своими финансовыми средствами и своим имуществом. Если этого нет, то это уже не самоуправление, а местный совет в советском понимании».Таким образом, богатые муниципалитеты недовольны тем, что им приходится «кормить» слабо развитые города.