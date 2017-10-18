На футбольном поле на Эспланаде продолжаются ремонтные работы. Тем не менее, стало известно, что работы завершатся не раньше апреля 2018 года.

16 октября в Даугавпилс приезжали представители Федерации латвийского футбола и Комитета регионального развития. Цель их приезда – обследование футбольного поля и оценка проводимых работ на стадионе.



После этого в Малом зале городской думы состоялась встреча представителей федерации, даугавпилсского Футбольного центра и проектировщиков. Обсуждалось сделанное во время первого этапа проекта.



На данный момент произведена замена забора, установлено освещение. Производится подготовка основания поля, снят старый эластичный слой. По оценке Футбольной федерации, полная реконструкция в этом календарном году не может быть реализована из-за погодных условий.



Представители федерации дали рекомендации к дальнейшим действиям. Также вместе с проектировщиками фирмы REM PRO обсудили запланированные работы на второй этап проекта.

Были рассмотрены варианты, какими могут быть гардеробные, входы на стадион, зрительские трибуны, платформы ТВ. Тогда будет увеличена ёмкость освещения, чтобы она соответствовала требованиям Федерации.



Стадион будет готов для проведения тренировок и игр в апреле следующего года.

