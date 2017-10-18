Начали убирать опавшие листья у своего частного дома, собранное некуда девать. Будут ли в этом году большие контейнеры?

С наступлением осени стал актуальным вопрос уборки листы. Традиционно осенью в Даугавпилсе проходит акция "Сбор зеленой массы", в рамках которой в Даугавпилсе устанавливаются большие контейнеры для сбора листвы.

В этом году акция "Сбор зелёной массы на административной территории Даугавпилсского городского самоуправления" будет проводиться с 23 октября по 6 ноября.

Во время акции в нескольких микрорайонах города будут установлены металлические контейнеры объёмом не менее 7 m3, в которые жители смогут бесплатно выбросить мусор биологического происхождения (скошенная трава, листья деревьев, ветки кустов, деревьев и др.).

Важно знать, что контейнеры не предназначены для бытовых и строительных отходов.

Контейнеры будут установлены на перекрёстках следующих улиц:
  • Апшу / Нометню;
  • Диенвиду / Даугавас;
  • Гродняс / Баускас;
  • Риексту / Апиню;
  • Транспорта / Кайниеку;
  • Вентспилс / Ливану / Гродняс;
  • Уденс / Базницас;
  • Шуню / Ликснас;
  • Достоевска / Ошкална;
  • Ирбъю / Вентас;
  • Миера / Гродняс.