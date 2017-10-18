Несмотря на все заверения о том, что самоуправление Даугавпилса активно способствует развитию предпринимательства в городе, некоторые предприятия вынуждены ощущать на себе все тяготы этой "заботы".

Предприятие по калибровке кишок SW Kover в Даугавпилсе на слуху давно. О нем знают не только на слух, но и по запаху. Более других с результатами производства знакомы жители микрорайона Межциемс.



Проблему неприятного запаха в результате переработки кишок пытались решить посредством переноса производства из Межциемса в производственную зону Крыжей. Однако, как сообщил на пресс-конференции вице-мэр Айвар Здановский, скорее всего, предприятие будет закрыто. Такое решение связано с тем, что жители Крыжей также возмущены желанием самоуправления подселить им по соседству фирму SW Kover.



Как отметил Айвар Здановский, "когда на этом предприятии ведется активная работа, то там не пахнет, а именно воняет на весь район. Дума не может позволить, чтобы с проблемой зловония столкнулись жители микрорайона Крыжи - жильцы многоквартирных домов, дачников и подопечных детского сада, работающего в этом районе".



Ранее подписанный между предприятием SW Kover и Даугавпилсским самоуправлением протокол намерений предусматривал, что предприятие согласно на переезд. Более того, компания планирует увеличить объем производства на новом месте и повысить штат с 50 до 130 человек.



SW Kover со своей стороны проводит все возможные мероприятия, чтобы минимизировать запах от производства - регулярно меняются фильтры, повышена мощность вентиляции и другие методы воздействия на запах, которые позволили в два раза сократить концентрацию вредных эмиссий.



По данным Даугавпилсского регионального управления среды, которое мониторит качество воздуха, на сегодняшний день уровень запаха от производства SW Kover ниже допустимых норм, концентрация эмиссии не достигает границ, соответственно, производство не приносит никакого вреда окружающей среде.



Напомним, предприятие SW Kover открыло цех по переработке кишок в 2012 году в Межциемсе - в месте, которое не соответствовало никаким условиям размещения подобного рода производства. Прежнее руководство города столкнулось с дилеммой: ка сохранить рабочие места, и одновременно, избавить жителей микрорайона от жизни в постоянном зловонии.



Проблема по наследству перешла к новому руководству города, которое, судя по словам вице-мэра Айвара Здановского, вполне серьезно будет рассматривать вопрос о закрытии предприятияя на территории Даугавпилса.



Для справки: Оборот предприятия SW Kover в 2016 году составил 1 523 136 евро, что на 36% меньше, чем годом ранее. В 2015 году издержки предприятия возросли со 154 872 евро до296 272 евро. На предприятии работаю 46 сотрудников.