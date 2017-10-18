В конце прошлой недели на перекрестке улиц Вальню и Мотору произошло ДТП с участием автомобилей Mazda и VW Golf. По данным полиции, 60-летний водитель, управляя автомобилем VW Golf, проигнорировал требования знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем Mazda, за рулем которого сидел 57-летний мужчина.

В ходе выяснения обстоятельств ДТП, стражи порядка почувствовали сильный запах алкоголя от водителя VW Golf. Дальнейшая проверка позволила установить, что в крови виновника ДТП содержится 3,04 промилле алкоголя.



Во избежание наказания за противоправные действия за рулем, и составление протокола об административной ответственности, нетрезвый водитель предложил стражам порядка взятку в размере 1000 евро.



Теперь, помимо ответственности за совершенное ДТП, нерадивому водителю придется отвечать и за дачу взятки должностному лицу. В соответствии со статьей 323 Латвийского Уголовного закона, ему грозит до 5 лет тюремного заключения, или принудительные работы, или денежный штраф.