На пресс-конференции в Даугавпилсской думе руководитель предприятия Daugavpils Siltumtīkli Андрей Кузнецов сообщил, что по запросу депутатов от партии "Согласие", предприятие получило предложение от Latvijas Gāze об изменении цены на газ.

- Пока больше ничего не могу сказать, потому как любые отношения и переговоры являются коммерческой тайной. Будем работать, изучать, разговаривать, обсуждать.



На резонно возникший вопрос "Связано ли предложение с понижением или повышением цены?", г-н Кузнецов тактично ответил, что в случае повышения цены переговоры были бы бессмысленны. Соответственно, можно сделать вывод, что речь идет о понижении цены на газ, вследствие которого тариф на тепло для горожан может понизиться.



Для дополнительных комментариев по этому вопросу "Наша" связалась в лидером партии "Согласие" в Даугавпилсе, депутатом городской думы Андреем Элксниньшем: