В Даугавпилсе новость о планах постепенного перехода образования на латышский язык воспринята позитивно, полагает методист Даугавпилсского управления образования по вопросам билингвального обучения Силвия Мицкевича.

По ее мнению, так как билингвальное обучение в школах нацменьшинств ведется уже достаточно долго, переход образования на латышский язык не должен вызвать особых проблем.



Возможно, есть отдельные учителя, которым придется перестраиваться, но большинство уже сейчас работает на латышском языке, отметила Мицкевича. Не должно возникнуть проблем и у школьников, которые уже изучают отдельные предметы на латышском, в том числе и такие, как математика и химия, считает методист.



Как сообщалось, Министерство образования и науки планирует, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.