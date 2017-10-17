Даугавпилсская дума объявила конкурс на должности заместителей исполнительного директора думы Инги Голдберги.

Решение о том, что Инге Голдберге требуются два заместителя, было принято депутатами думы около месяца назад. Депутаты сошлись во мнении, что должностные обязанности исполнительного директора думы слишком обширны, и чтобы справляться с ними более продуктивно, штат необходимо пополнить двумя заместителями.



Специалисты отдела кадров разработали список требований, которым должны соответствовать претенденты:



- высшее образование;

- обязательный опыт на руководящей должности в обществе капитала, государственном или муниципальном учреждении не менее двух лет;

- знание нормативных документов в сферах деятельности самоуправления;

- умение работать с документацией и разрабатывать нормативные акты и проекты решений;

- отличное владение государственным языком (желательно знание русского и английского) и навыки работы на компьютере;

- умение общаться с сотрудниками самоуправления на всех уровнях, посетителями и со СМИ;

- умение самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность;

- стратегическое мышление, направленное на достижение результата;

- безупречная репутация и др.



Заявки от кандидатов принимаются до 3 ноября 16:00. Заявку можно отправить по почте на адрес Думы - ул.Кр.Валдемара, 1, или принести лично в закрытом конверте и отдать в Информационное бюро на первом этаже здания думы.