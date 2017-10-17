22 самоуправления Латвии получат средства из государственной бюджетной программы «на непредвиденные случаи», чтобы покрыть расходы, связанные с устранением последствий, возникших в результате ливневых дождей и потопов в августе текущего года.

Даугавпилсский край по этой программе получит 317 371 евро. На эти деньги будут восстановлены объекты инфраструктуры, которые находятся в ведении краевого самоуправления Даугавпилса.



Решение выделить пострадавшим самоуправлениям сумму в размере 2 919 399 евро было принято на заседании Кабинета Министров 10 октября.