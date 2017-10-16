В полиции Виляны уже десять месяцев не могут уволить сотрудника, который, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником аварии.

Мужчина находится на больничном, из-за чего самоуправление не может принять на полную ставку нового сотрудника, пишет nra.lv.



10 января этого года сотрудник полиции, будучи пьяным на 1,94 промилле, по дороге из Гаркалне в Виляны спровоцировал ДТП. Более того, полицейский ехал на служебной машине Dacia Dokker. Мужчина не справился с управлением и выехал с дороги. В результате этого несчастного случая был ранен его помощник.



На следующий день материалы административного правонарушения были направлены в Управление уголовной полиции для возбуждения уголовного дела.



Несмотря на то что виновник аварии был отстранен от обязанностей, официально он все еще остается полицейским города Виляки. Дума поясняет, что страж порядка находится на больничном, поэтому уволить его не могут. Муниципалитету необходимы двое полицейских, а второй в настоящее время работает на полставки.



Представитель Латгальского регионального управления госполиции Ксения Белова пояснила, что в уголовном процессе по-прежнему ждут результаты нескольких экспертиз, в том числе связанных с пострадавшей в аварии девушкой. В результате несчастного случая она получила травмы средней тяжести.



Пока не будет результатов, невозможно понять, по какой статье судить виновного.