21 октября Даугавпилсский центр польской культуры отметит свой юбилей - 20-летие.

Даугавпилсский центр польской культуры был создан по инициативе поляков города в 1997 году при поддержке Даугавпилсской Думы. ЦПК представляет собой учреждение, популяризующее в Латвии польский язык, культуру, историю, а также польское национальное наследие.



Деятельность Центра в основном направлена на организацию культурных мероприятий, принимать участие в которых могут дети дошкольного, школьного возраста, студенческая молодёжь, а также взрослые люди. Штат творческих сотрудников обеспечивает широкие возможности развития интересов, совершенствование творческих возможностей, развитие потенциала у молодых талантов, давая им возможность получать знания и навыки, которые необходимы для активного участия в общественной и культурной жизни.

Центр активно сотрудничает с физическими лицами и организациями, работающими в области просвещения, науки и культуры в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Беларуси и Украине.



Центр постоянно посещают школьники и студенты, представители общественных и культурных организаций, государственных учреждений, а также многочисленные зарубежные делегации. Ежегодно в Центре проходит огромное количество всевозможных мероприятий: выставок, концертов, фестивалей, праздников и тематических встреч.



При Центре польской культуры работают хор "Промень", коллектив народного танца "Кукулечка", театральная группа "Улыбающаяся радуга", вокальный коллектив "Барвы Даугавы", детский клуб "Польская хатка" и кружок любителей книг.



В этом году Центру польской культуры исполняется 20 лет. В честь юбилея 21 октября в зале Дома культуры на ул. Добелес, 30 состоится праздничный концерт. Начнется он в 15.00.