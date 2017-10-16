- В Даугавпилсе за последнее время произошли серьезные политические перемены. Спустя два месяца после выборов новая коалиция отстранила Согласие от власти в Даугавпилсе. Вы лично следите за ситуацией во втором по величине городе Латвии?





- Это моя прямая обязанность. Потому что я работаю не только мэром Риги, но и председателем партии «Согласие», и в этой ситуации мы стараемся по меньшей мере раз в неделю встречаться лично с Андреем Элксниньшем, он регулярно бывает в Риге. До того как случился инцидент с предательством Рихарда Эйгима, работали и говорили о том, каким образом делиться опытом в том, что связано с управлением городом. Сейчас еще больше необходимо этим опытом делиться, потому что у Андрея не простое время с таким нынешним временным руководителем города Даугавпилс. Но, он в любой момент готов вернуться и все ошибки, которые допустили нынешние товарищи, исправить как можно быстрее.



- Все-таки, на Ваш взгляд, что стало основной причиной ножа в спину команды Элксниньша?



- С одной стороны, то, что было видно в Даугавпилсе, это, конечно, выглядело как предательство, которое умножено на подозрения в коррупции. Но как есть, так есть. К сожалению, это выглядело очень плохо. Таким образом в Даугавпилсе поменялась власть. С другой стороны, когда тебя предают, то, естественно, в какой-то степени ты сам виноват, что допустил это. Мы с Андреем об этом откровенно говорили, анализируя, какие вещи он сделал неправильно. В этом плане никто из нас не идеален - ни он, ни я, но мы обычно стараемся из каких-то неточностей или ошибок всегда делать выводы на будущее.



- Как в целом оцениваете сложившуюся в Даугавпилсе ситуацию для партии? Планируете ли бороться за Даугавпилс?



- Без сложностей, без борьбы не бывает и результата. И, никто не рассчитывал, что после очень непростых лет предыдущих руководителей Даугавпилса, Андрею удастся сразу за два месяца превратить Даугавпилс в город-сад. Это невозможно. Это требует годы и годы. И плюс, мы все очень хорошо видим, какая ситуация складывается в городе, поэтому для партии то, что сейчас произошло с Андреем - это просто дополнительный повод еще больше мобилизироваться, еще в большей степени мобилизироваться вокруг Андрея. Одно дело, когда ты стараешься помочь своему товарищу, который стал мэром, и ты ему помогаешь опытом, идеями, наработками, а другое дело, когда ты помогаешь товарищу, которого только что предали, в принципе, это твоя обязанность общими силами предателя наказать и вернуться к ситуации, когда город может спокойно жить и развиваться.



- Не складывается ли у Вас впечатление, что коалиция вытеснила команду Согласия в оппозицию по причине страха потерять многолетнюю власть над городом?



- Команда, которую возглавляет сейчас Андрей со своими депутатами - это очень неприятная команда для нынешних властей. И они могут думать, что в нынешней ситуации они пытаются кого-то задвинуть, и не обсуждать, или избегать обсуждения важных для города вопросов, но у них этого все равно не получится. И опять же - мы очень все хорошо понимаем, что та дивная конструкция, которая сейчас существует в Даугавпилсской думе - это, мягко выражаясь, временное решение. Вопрос в том, когда и как эта конструкция развалится, и что потом будет дальше.



- Не будем скрывать, что город потрясен политическим переворотом, жители откровенно говорят, что не чувствуют стабильности, и даже предрекают возможную смену власти. Вы как лидер партии как оцениваете шансы Элксниньша вернуться в кресло мэра?



- Ему нужно будет немало поработать, партии необходимо будет немало поработать, но шансы есть. Это просто наша задача.



- По времени это задача какой перспективы?



- Для города, чем быстрее это произойдет, тем лучше будет именно для Даугавпилса. Поэтому мы работаем над тем, чтобы это не было в конце четвертого года этого созыва.



- Все-таки нельзя не признать, что раньше в Даугавпилсе у Согласия не было мощной команды. Вы ожидали, что несмотря на это на этих выборах ваша партия в нашем городе получит такой результат?



- Этот результат мы получили благодаря Андрею. Да, у него была задача показать хороший результат, и этот хороший результат использовать для того, чтобы, с одной стороны, укрепить партию в городе, чтобы от партии было намного больше отдачи для горожан, а с другой стороны, работать в любом качестве в Даугавпилсской городской думе.



- Ни для кого не секрет, что Элксниньш заявил, что не планирует участвовать на выборах в Сейм. Как партия смотрит на это решение? Нет сожаления о потере такого активного и компетентного политика в парламентской команде Согласия?



- С одной стороны, конечно, жалко. С другой стороны, мы готовы любых лидеров, в хорошем смысле этого слова, пожертвовать, если речь идет о втором по величине городе Латвии. Как можно сравнивать - ты депутат Сейма, или ты работаешь во втором по величине самоуправлении государства? Конечно, второй по величине город Латвии намного важнее. Просто у нас все время к Латгалии правящие политики относятся как к чему-то второстепенному...



- Как лидер партии, что пожелаете своей команде в Даугавпилсе?



- Внимательности, мудрости и ответственности перед горожанами. Все то, что команда делает - это делается для блага города. Поэтому в первую очередь они должны идти, общаться, слушать, выслушивать и потом выполнять выслушанное именно с горожанами.